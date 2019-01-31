Гелетей призвал Гриценко извиниться за неправдивые высказывания о нем

Начальник Управления госохраны (УГО) Украины Валерий Гелетей призвал кандидата в президенты, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко извиниться за распространение неправдивой и искаженной информации касательно своей карьеры в МВД, а также деятельности на должностях начальника УГО и министра обороны страны в 2014 году.

"Рецепт грязного пиара от кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко прост - врать больше. Скорее всего, низкие предвыборные рейтинги заставляют вас, господин Гриценко, искажать факты, выдавая черное за белое… Зайдите в гости извиниться за свои слова…", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером, обращаясь к политику.

В частности, В.Гелетей опроверг слова А.Гриценко о том, что работал в Управлении по борьбе с экономической преступностью (УБЭП) МВД, где был замешан в коррупции и покрывании криминалитета.

"Мне все равно, что вы приписали мне работу в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями или в прокуратуре, какое-то "крышевание" и прочую чепуху, которая не соответствует действительности…", - написал начальник УГО.

При этом он напомнил, что в органах внутренних дел в основном работал в подразделениях по борьбе с организованной преступностью (УБОП) и Управления уголовного розыска (УГРО).

"Большую часть своей жизни я работал и возглавлял подразделения по борьбе с организованными бандформированиями и подразделения криминальной разведки, и именно этот опыт был крайне необходим для борьбы с террористическими и бандитскими группировками в районе боевых действий (на Донбассе – ИФ) в 2014 году", - подчеркнул В.Гелетей.

В этом контексте он отметил, что после назначения начальником УГО в 2014 году сведенные подразделения Управления госохраны "одними из первых направились в зону боевых действий" на Донбассе, где провели ряд успешных боевых операций и обеспечивали контрснайперское прикрытие для подразделений ВСУ.

"На момент моего назначения на должность министра обороны Украины большая часть Донецкой и Луганской областей уже были захвачены спецслужбами врага и предателями", - добавил В.Гелетей.

В интервью Дмитрию Гордону, размещенному на канале журналиста в Youtube 29 января, А.Гриценко прокомментировал назначение В.Гелетея министром обороны Украины в 2014 году и его деятельность на этом посту.

"Откуда взялся Гелетей? Он ни дня не служил в армии. Вырос в УБОП и УБЭП в начале 90-х, когда здесь были Кисели, Прыщи, которые крышевали рынки и заносили в подразделения, где он сидел. Сплошное взяточничество и крышевание. Затем прокуратура. А затем за полтора года от полковника до генерал-полковника при (третьем президенте Украины Викторе – ИФ) Ющенко, в УГО. И становится министром обороны", - сказал политик.

Давая оценку В.Гелетею как министру обороны страны, А.Гриценко сказал: "Гелетея проехали очень быстро, и слава богу. Когда министр обороны делает публичное заявление о знамени победы в Севастополе, а после этого ничего нет… Или: "Господин президент, мы взяли Славянск!" И тут же сдают город-миллионник Донецк… Все это рассыпается, это видно любому профессионалу".

В.Гелетей в 1985-1987гг проходил службу армии в погранвойсках. С 1988 по 2006 годы работал в МВД на различных должностях в подразделениях Управления уголовного розыска (УГРО) и Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП).

В мае 2007 года указом президента В.Ющенко был назначен на должность начальника Управления госохраны. В 2008году В.Гелетею было присвоено воинское звание генерал-полковника. В 2009году он был уволен с этой должности.

3 марта 2014год в то время и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил В.Гелетея начальником УГО. Через четыре месяца, 3 июля, Верховная Рада по представлению новоизбранного президента Петра Порошенко назначила В.Гелетея министром обороны Украины.

12 октября того же года президент принял отставку В.Гелетея с поста главы Минобороны, что через два дня поддержала и Верховная Рада.

Уже на следующий день, 15 октября, П.Порошенко сообщил, что назначил В.Гелетея начальником Управления госохраны Украины.

Как сообщалось, в этом же интервью Дмитрию Гордону А.Гриценко говорил, что не прятал своего сына Алексея Гриценко от службы в зоне АТО в 2014 году, как это сделали "Порошенко, или Луценко, или Пашинский, или Турчинов".

30 января генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на слова политика, заявив, что дает ему сутки на извинения. В тот же день А.Гриценко принес свои извинения сыну генпрокурора, но добавил, что не намерен извиняться перед самим Ю.Луценко.