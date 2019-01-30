Выборы2019

Выборы

19:24 30.01.2019

После разоблачения работы подпольного штаба партии "Солидарность" на СПУ начала давить прокуратура — глава СПУ Полтавской области

2 мин читать
После разоблачения работы подпольного штаба партии "Солидарность" на СПУ начала давить прокуратура — глава СПУ Полтавской области

После разоблачения работы подпольного штаба партии "Солидарность" против социалистов, сообщивших о подкупе избирателей представителями правящей партии, начались политические репрессии со стороны прокуратуры, заявил глава Полтавской областной организации СПУ Сергей Чередниченко.

"Полтавская организация СПУ обнаружила сеть штабов партии Петра Порошенко, через которые реализовывается схема подкупа избирателей и фальсификации результатов выборов. Как только мы показали, что происходит в подпольном офисе, на следующий же день нам начали вручать подозрения, начались гонения", — заявил С.Чередниченко в эфире телеканала Эспрессо, сообщает пресс-служба СПУ.

Политик подчеркнул, что давление исходит со стороны прокурора Полтавской области, добавив, что против членов СПУ начинают открывать сфабрикованные дела.

"Прокурор Полтавской области Дмитрий Чибисов объявил мне войну за мою антикоррупционную деятельность, за мою партийную позицию. Мне вручают подозрения, объявляют в розыск, давят на меня. Прокуратура должна быть органом обеспечения соблюдения закона, но у нас наоборот – она является продолжением схем и покрывает коррупцию", — подчеркнул С.Чередниченко.

При этом он добавил, что ответственность за действия прокурора Полтавской области лежит прежде всего на генпрокуроре Ю.Луценко.

"Юрий Витальевич Луценко в свое время декларировал, что когда он придет на пост генпрокурора, начнется борьба с коррупцией и именно он будет стоять на защите общественных деятелей и политиков. Но получилось наоборот – Луценко назначил человека, абсолютно не понимающего, зачем он пришел в прокуратуру", — подчеркнул глава Полтавской организации СПУ.

Как сообщалось ранее, в среду, 30 января под стенами прокуратуры Полтавской области прошел мирный митинг, участники которого требовали прекратить политические преследования членов СПУ, что стало причиной открытия против митингующих уголовного производства за препятствие работы органов прокурату.

Теги: #спу #чередниченко
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

СПУ пытается остановить своеволие областной прокуратуры в Полтаве

Кива: Мы построим сильную и независимую Украину в составе большой европейской семьи

И.Кива: Безвиз превратил украинцев в дешевую рабочую силу

И.Кива потребовал от генпрокурора расследовать политические преследования социалистов в Полтаве

И.Кива: Власть, обещавшая закончить войну, в 2018 году не вернула ни одного пленного домой

И.Кива: Война закончится тогда, когда захотят политики, но сегодня она им удобна

И.Кива: Продление моратория на продажу земли – очередной предвыборный обман

Социалисты установили виселицу для чиновников-коррупционеров возле центрального офиса партии

И.Кива: Разрешение продажи земли – это осознанное уничтожение народа

И.Кива: Пора перестать подыгрывать Меркель, Макрону, США и выстроить стратегию развития государства

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 6 тысяч украинцев воспользовались временным изменением места голосования - ЦИК

Бойко: Зарплата учителя должна быть повышена до 15 тысяч гривен

Ирина Луценко хочет подать на Гриценко в суд из-за слов о ее сыне

Вилкул предлагает, чтобы полиграф проходили не жители Донбасса, а военные прокуроры

ЦИК зарегистрировала Зеленского, Смешко и Богословскую кандидатами в президенты

Бессмертный подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты, идет как самовыдвиженец

Тимошенко: Наша задача - гарантировать каждому украинцу доступную и качественную медицину

"Весна покажет, кто где воровал": Зеленский призывает украинцев помочь ему выбрать лозунги для бигбордов

"Не за что и не буду": Гриценко заявил, что не собирается извиняться перед Луценко

Партия "Видродження" выдвинула нарадепа В.Бондаря кандидатом в президенты

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА