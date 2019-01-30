После разоблачения работы подпольного штаба партии "Солидарность" на СПУ начала давить прокуратура — глава СПУ Полтавской области

После разоблачения работы подпольного штаба партии "Солидарность" против социалистов, сообщивших о подкупе избирателей представителями правящей партии, начались политические репрессии со стороны прокуратуры, заявил глава Полтавской областной организации СПУ Сергей Чередниченко.

"Полтавская организация СПУ обнаружила сеть штабов партии Петра Порошенко, через которые реализовывается схема подкупа избирателей и фальсификации результатов выборов. Как только мы показали, что происходит в подпольном офисе, на следующий же день нам начали вручать подозрения, начались гонения", — заявил С.Чередниченко в эфире телеканала Эспрессо, сообщает пресс-служба СПУ.

Политик подчеркнул, что давление исходит со стороны прокурора Полтавской области, добавив, что против членов СПУ начинают открывать сфабрикованные дела.

"Прокурор Полтавской области Дмитрий Чибисов объявил мне войну за мою антикоррупционную деятельность, за мою партийную позицию. Мне вручают подозрения, объявляют в розыск, давят на меня. Прокуратура должна быть органом обеспечения соблюдения закона, но у нас наоборот – она является продолжением схем и покрывает коррупцию", — подчеркнул С.Чередниченко.

При этом он добавил, что ответственность за действия прокурора Полтавской области лежит прежде всего на генпрокуроре Ю.Луценко.

"Юрий Витальевич Луценко в свое время декларировал, что когда он придет на пост генпрокурора, начнется борьба с коррупцией и именно он будет стоять на защите общественных деятелей и политиков. Но получилось наоборот – Луценко назначил человека, абсолютно не понимающего, зачем он пришел в прокуратуру", — подчеркнул глава Полтавской организации СПУ.

Как сообщалось ранее, в среду, 30 января под стенами прокуратуры Полтавской области прошел мирный митинг, участники которого требовали прекратить политические преследования членов СПУ, что стало причиной открытия против митингующих уголовного производства за препятствие работы органов прокурату.