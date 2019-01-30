Выборы2019

Выборы

19:06 30.01.2019

Более 6 тысяч украинцев воспользовались временным изменением места голосования - ЦИК

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Более 6 тысяч украинцев воспользовались временным изменением места голосования - ЦИК

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что возможностью временного изменения места голосования уже воспользовались 6328 украинцев.

"Согласно части третьей статьи 7 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей" и постановлению Центральной избирательной комиссии от 13 сентября 2012 №893 по мотивированному обращению избирателя, который имеет право голоса на соответствующих выборах, орган ведения реестра может временно (на период их проведения) изменить избирателю место голосования без изменения его избирательного адреса. По состоянию на 30 января место голосования изменили 6328 избирателей", - сообщили в пресс-службе ЦИК в Фейсбук в среду.

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019.

Теги: #цик #избиратели #выборы
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