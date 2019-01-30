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18:45 30.01.2019

Бойко: Зарплата учителя должна быть повышена до 15 тысяч гривен

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Бойко: Зарплата учителя должна быть повышена до 15 тысяч гривен

Сегодня 60% учителей получают зарплату меньше 7 тысяч гривен, хотя согласно закону, с 1 января 2019 года минимальная зарплата учителя должна составлять 7 684 гривны, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы — За життя" и кандидат в президенты Юрий Бойко.

По его словам, реформа образования действительно назрела, но то, что сделало нынешнее правительство — это не реформа.

"Это еще больше ухудшило условия работы педагогов и условия обучения. Прежде всего, скажем прямо, учителей обманули с зарплатой. С 1 января 2019 года минимальная зарплата учителя, согласно закону, должна составлять 7 684 гривны. Но сегодня 60% учителей получают зарплату меньше 7 тысяч гривен. Я уже не говорю об учителях высшей категории, которые, согласно законодательству, должны получать 12 тысяч гривен", — сказал оппозиционный политик во время рабочей поездки в Херсон в среду, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы — За життя".

"После смены власти мы увеличим выплаты на зарплаты учителям. Зарплата учителя высшей категории составит 15 тысяч гривен, учителя, который начинает работу — 12 тысяч гривен", — подчеркнул Ю.Бойко.

Кроме этого, парламентарий отметил, что в Украине не хватает учителей.

"Даже при том, что только в прошлом году закрыли 1400 школ, количество учителей уменьшили на 14 тысяч, все равно в школах не хватает педагогов", — подчеркнул он.

Ю.Бойко обратил внимание на необходимость увеличения финансирования системы образования.

"Второй вопрос — это материальное обеспечение школ. Начиная от ремонтов и заканчивая учебниками и оборудованием. В 2018 году система образования была недофинансирована на 14 млрд гривен. И это при том, что, например, силовиков профинансировали полностью. На образование нужно направлять 7% ВВП. Сегодня это лишь 5%", — сказал политик.

Теги: #бойко #образование
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