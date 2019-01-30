Выборы2019

Выборы

17:57 30.01.2019

Вилкул предлагает, чтобы полиграф проходили не жители Донбасса, а военные прокуроры

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Вилкул предлагает, чтобы полиграф проходили не жители Донбасса, а военные прокуроры

Вместо проверки на полиграфе жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областях на предмет сотрудничества с властями самопровозглашенных республик, пусть "детектор лжи" пройдут военные прокуроры, считает зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Военная прокуратура хочет через "детектор лжи" пропустить миллионы украинцев на Донбассе. Сначала пусть пройдут прокуроры - узнаем, кто и за что брал взятки. Надо прекратить издевательства над людьми, многие из которых из-за войны потеряли все. Надо восстанавливать мир, объединять страну и людей. А власть занимается провокациями и популизмом", - написал политик в Фейсбук в среду.

Как сообщалось, ранее в эфире "112 Украина" главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сказал, что допускает проверку жителей ОРДЛО на предмет сотрудничества с властями самопровозглашенных республик.  По его словам, Петр Порошенко дал поручение продумать механизм, как узнать и разделить "людей простых, которые вынужденно живут в режиме оккупации и работают там учителями… и тех, кто сознательно организовывает фейковые выборы и незаконно собирает налоги".

Военный прокурор отметил, что такого механизма нет, и единственным ноу-хау может быть проверка на полиграфе.

Теги: #матиос #вилкул #ордло
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