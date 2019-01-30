Выборы2019

Выборы

17:27 30.01.2019

Бессмертный подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты, идет как самовыдвиженец

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Бессмертный подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты, идет как самовыдвиженец

Украинский политик и лидер партии "Движение +380" Роман Безсмертный подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты Украины.

"Мое намерение идти в президенты поддержали участники учредительного собрания партии "Движение +380". Поскольку партия еще не зарегистрирована, иду как самовыдвиженец. Мой поход в президенты - это вызов популистам, лжецам и ворам. Уверен, если сегодня Украина не станет на путь профессионального подбора кадров на всех должностях - нас ждет катастрофа. Мой поход - это вызов денежным мешкам, которые во время войны выбрасывают огромные деньги на рекламу, борды, средства массовой информации, гречкосейство, пирамиды по подкупу голосов избирателей", - написал он в Фейсбук в среду.

Кроме этого, политик подал в ЦИК свою программу "Манифест о будущем", основной ценностью, как он утверждает, - является человек.

"Государство занимается самообеспечением, а человек самовыживанием. Мы должны преодолеть этот разрыв и организовать власть на потребность человека. Общество уже давно пережило государство, поэтому периодически и выходит на Майданы. Неужели до сих пор непонятно, что эта государственная машина устарела, ее надо перезапустить с нуля. Украина должна стать сильной, избавиться неполноценности и тогда каждый украинец, где бы он ни жил, будет чувствовать себя частью Великой Украины", - добавил Р.Безсмертный.

Теги: #цик #выборы #безсмертный
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