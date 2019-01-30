Выборы2019

Выборы

16:44 30.01.2019

Тимошенко: Наша задача - гарантировать каждому украинцу доступную и качественную медицину

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Тимошенко: Наша задача - гарантировать каждому украинцу доступную и качественную медицину

После победы на президентских выборах новая власть построит действенную систему здравоохранения и внедрит в стране медицинское страхование, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Она рассказала, что во время поездок по регионам Украины постоянно общается с людьми. Один из главных вопросов, который беспокоит украинцев - это состояние медицины. Ведь, как отметила Ю.Тимошенко, так называемая медреформа действующей власти сделала медицинские услуги недоступными для людей. Не устраивает нынешняя политика и врачей, добавила политик.

"В Украине нужно применять европейскую модель медицины, а это - страховая медицина. Альтернативы не существует. Большую часть средств платит работодатель, немножко - человек. Государство страхует пенсионеров, детей до 18 лет, безработных и нетрудоспособных, как это делается в цивилизованных странах", - отметила политик на Черниговщине после публичного отчета депутатов областного совета от "Батькивщины", сообщает пресс-служба партии.

Кандидат в президенты подчеркнула, что действующая власть не имела политической воли это делать, ведь соответствующий закон о медстраховании разработан и полтора года ждет принятия.

"В результате непрофессиональных действий власти врачи первичного звена перегружены, люди не могут вовремя попасть к терапевту на прием, на финансирование врачей вторичного звена не хватает государственных средств, а оплату услуг узкопрофессиональных врачей действующая власть планирует возложить на плечи пациентов", - возмутилась Ю.Тимошенко.

Теги: #медицина #тимошенко #украина
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