"Весна покажет, кто где воровал": Зеленский призывает украинцев помочь ему выбрать лозунги для бигбордов

Шоумен Владимир Зеленский просит украинцев принять участие в разработке его будущих бигбордов.

"Разработали несколько разновидностей кайфовых иллюстраций, которые будем использовать для рекламы на бордах города в феврале. Вопрос к вам: нравятся ли они вам? Поднимают настроение? Если есть предложения - пишите в комментарии, присылайте свои идеи с тегом #зеборды, лучшие варианты будем размещать на странице. А весна покажет, кто где что делал ", - написал он на своей странице в Фейсбук в среду, обнародовав соответствующее видео.