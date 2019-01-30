Выборы2019

Выборы

16:03 30.01.2019

"Не за что и не буду": Гриценко заявил, что не собирается извиняться перед Луценко

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"Не за что и не буду": Гриценко заявил, что не собирается извиняться перед Луценко

Кандидат в президенты и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что не собирается извиняться перед генпрокурором Украины Юрием Луценко за слова в интервью Дмитрию Гордону о том, что генпрокурор якобы прятал своего сына Александра от службы в армии после начала конфликта в Донбассе.

"Генпрокурор Луценко слишком возмутился моим интервью Дмитрию Гордону. Где я сказал о высоких чинах, которые прятали своих сыновей от мобилизации. Кто-то полностью, кто-то после нескольких месяцев в АТО - заблаговременно возвращал домой, или в парламент, или в Укроборонпром. Когда других ребят мобилизовали на год и более. Это - правда. И извиняться, тем более перед Луценко, патологически лживым по жизни - не за что и не буду", - написал А.Гриценко в Фейсбук в среду.

В то же время политик отметил, что А.Луценко действительно доброволец, воин и воевал в АТО.

"Но воевал, поэтому честь сыну и хвала. Если мои слова его как-то задели, то Луценко-сын я приношу свои извинения", - отметил А.Гриценко.

Теги: #луценко #гриценко
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