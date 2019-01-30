Выборы2019

Выборы

16:02 30.01.2019

Партия "Видродження" выдвинула нарадепа В.Бондаря кандидатом в президенты

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Партия "Видродження" выдвинула нарадепа В.Бондаря кандидатом в президенты

Партия "Видродження" выдвинула своего главу, народного депутата Украины Виктора Бондаря кандидатом на пост президента Украины на выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Как сообщает пресс-служба политической силы, такое решение члены партии единогласно поддержали на съезде, который прошел в среду в Киеве.

Как известно, В.Бондарь в Верховной Раде является сопредседателем депутатской группы "Видродження", которая состоит из 24 народных депутатов-мажоритарщиков.

Теги: #видродження #выборы
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