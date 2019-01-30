Партия "Видродження" выдвинула нарадепа В.Бондаря кандидатом в президенты

Партия "Видродження" выдвинула своего главу, народного депутата Украины Виктора Бондаря кандидатом на пост президента Украины на выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Как сообщает пресс-служба политической силы, такое решение члены партии единогласно поддержали на съезде, который прошел в среду в Киеве.

Как известно, В.Бондарь в Верховной Раде является сопредседателем депутатской группы "Видродження", которая состоит из 24 народных депутатов-мажоритарщиков.