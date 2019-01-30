Выборы2019

Выборы

15:10 30.01.2019

Гриценко уверен, что Яценюк и Турчинов во втором туре поддержат Тимошенко

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Гриценко уверен, что Яценюк и Турчинов во втором туре поддержат Тимошенко

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко считает, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и лидер партии "Народный фронт", экс-премьер-министр Арсений Яценюк на президентских выборах поддержат главу парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко.

"Сейчас, я думаю, она нацелилась на победу как на последний рубеж и будет делать все, чтобы победить. И из того, что она будет делать, не все укладывается в мою мораль. Я бы так не мог. Сейчас уже виден альянс, который складывается с "Народным фронтом". Яценюк, Турчинов во втором туре поддержат ее публично, если она выйдет, а может, и в первом", - сказал А.Гриценко в интервью Дмитрию Гордону.

При этом, политик отметил, что в период когда Ю.Тимошенко была в Качановской колонии, ее ограничивали не только тюремщики но и была изолирована Яценюком и Турчиновым (Турчинов с 2012 по 2014 год был народным депутатом от фракции "Батькивщина", а Яценюк ее возглавлял – ИФ).

"Сейчас снова намечается союз. Они прятали ее письма фракции или зачитывали только те части, которые они хотели… Фактически это была измена", – добавил А.Гриценко.

Теги: #яценюк #тимошенко #турчинов #выборы #гриценко
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