Кандидат в президенты Игорь Шевченко объявил о создании общенационального антикоррупционного "Движения синих шапок", целью которого будет как можно быстрее уничтожить коррупцию в стране.

"Мы решили использовать эту синюю шапку для борьбы за лучшую Украину. Сейчас я хочу объявить о создании общенационального антикоррупционного движения синих шапок. Его целью является не просто бесконечно бороться с коррупцией - таких организаций очень много, они получают гранты и годами борются с коррупцией, но, к сожалению, результата очень мало. Даже создание НАБУ, системы декларирования, Национального агентства предотвращения коррупции, Антикоррупционного суда... К сожалению, я уверен, что все эти конституции не дадут того результата, который нужен Украине. Поэтому задача нашего движения синих шапок - как можно быстрее уничтожить коррупцию в стране", - сказал И.Шевченко во время пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" в среду.

По его мнению, для быстрого уничтожения коррупции необходимо закрепить в законодательстве презумпцию вины в коррупционных преступлениях.

"Для быстрого уничтожения коррупции в Украине нам нужно закрепить в законодательстве презумпцию вины в коррупционных преступлениях. В отношении чиновника, по которому есть какая-то информация, автоматически должно открываться уголовное дело, и он должен доказать, что приобрел те или иные блага законным путем", - отметил политик.