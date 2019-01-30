Тимошенко: Прежде всего снизим тарифы и направим на потребности граждан украинский газ

Цены на газ для населения будут уменьшены в два раза сразу после выборов, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Политик отметила, что это будет первый закон, который она внесет в парламент, и выразила уверенность, что народные избранники не смогут не поддержать восстановление справедливости, на которое уже давно ждут граждане.

"Во-первых, на нужды людей направляется украинский газ. Во-вторых, мы предполагаем, что прибыль для тех, кто добывает газ - не более 30%. Это сразу поставит цену на место. В-третьих, будет определен срок, за который специальный орган должен пересчитать цену", - рассказала политик во время общения с людьми на рынке в Чернигове, сообщает пресс-служба партии в среду.

Следующим шагом после снижения цен будет запрет на рост тарифов - подобно тому, как это сделала соседняя Румыния, "заморозив" тарифы до 2022 года, сообщила лидер "Батькивщины".

"Это первоочередные действия, которые я планирую сделать. Между президентскими и парламентскими выборами - всего полгода. Если я как президент этого не сделаю, вы просто не проголосуете за нас на парламентских выборах. Но я это обязательно сделаю!" - заверила она.