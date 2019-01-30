Вилкул рассказал, что сделает в первые 100 дней на посту президента

Первым заданием нового президента должно стать установление мира и быстрая перезагрузка мирного процесса, заявил зампредседателя "Оппозиционного блока", народный депутат Александр Вилкул.

"Я гарантирую, что уже в первый день-два прекратят стрелять и перестанут гибнуть люди", - сказал политик в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По мнению А.Вилкула, установление устойчивого мира возможно за 6-8 месяцев. Для этого он предлагает провести прямые переговоры между США и Россией,чтобы обеспечить принятие резолюции Совета безопасности ООН.

Следующий шаг - введение миротворческого контингента, "без которого не обойтись". Миротворцы будут приглашены из традиционно дружественных к Украине стран (Беларусь, Азербайджан, Казахстан), а также нейтральных государств (Финляндия, Австрия, Швеция).

На Донбассе начнет работать временная администрация под эгидой ООН, затем будут проведены выборы по украинскому законодательству. В это же время Киев должен принять законы в логике Минских соглашений. И, наконец, завершением мирного процесса станет полная реинтеграция Донбасса.

"Весь этот путь за сто дней не пройдем, но за полгода пройдем", - считает политик.

Кроме этого, А.Вилкул обещает восстановить связи с Крымом, который является неотъемлемой частью Украины и в котором проживает два миллиона граждан Украины.

"За месяц дам и воду, и восстановлю экономические отношения с Крымом. И украинцы получат поддержку в украинском Крыму. Первые сто дней после избрания нового президента также должны быть потрачены на качественный скачок в экономическом росте", - отметил А.Вилкул.

Он также выступает за введение страховой медицины. "Это будет полностью реализовано в течение первого полугодия после выборов, но в первые три месяца мы уже начнем", - считает оппозиционер.

Также будут начаты реформы в образовании. Среди обязательных шагов, отметил нардеп, - введение государственного контроля за ценами на социально значимые продукты питания и приведение тарифов к обоснованному уровню.

"Государственное предприятие "Укргазвидобування" добывает достаточно газа, чтобы обеспечить население и нашу коммунальную сферу. Его себестоимость - 2 тыс грн за тыс кубометров, а продают нам - по 8550 грн. Почему не снизить цены в два раза? Еще и останется на развитие и бурение новых скважин", - настаивает политик.

По его словам, "не должна работающая семья платить за коммуналку больше 15% семейного дохода". Выполнение всей программы А.Вилкул оценивает в полгода, "но за три месяца люди уже увидят конкретный результат и почувствуют, что у них повысилась покупательная способность, потому начала работать экономика, потому что контролируются цены и снизились коммунальные тарифы".