Гриценко объяснил, почему не пошел служить на фронт в 2014-м

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что не пошел на фронт в 2014 году, потому что не было такой необходимости.

"А кем? Моя военная специальность - специалист по обслуживанию авиационного оборудования самолетов. Я проверил - таких специалистов было младших, не 60 лет, а 30-40 лет, больше, чем надо", - пояснил он журналисту Дмитрию Гордону в интервью, которое обнародовали на YouTube-канале "В гостях у Дмитрия Гордона" во вторник вечером.

По его словам, тогда авиация практически не применялась, поэтому необходимости идти на фронт не было. При этом политик отметил, что готов был действовать на уровне другой своей специальности, стратегической.

"Я предлагал себя и верховным главнокомандующим пошел на выборы, объяснял, что я могу организовать оборону, обеспечить войска, нормальную кадровую политику", - сказал А.Гриценко.

Кандидат в президенты подчеркнул, что помогал армии, как мог, в частности обеспечением современных карт.

"Например, мы увидели, что нет современных карт, даже для спецназа. Быстро задействовали, даже без государственных средств, через спутниковые системы и эти карты ко мне приходили в депутатскую комнату небольшую прямо с колес. Ибо карты, которые лежали где-то в хранилищах, были неадекватны даже границам населенных пунктов. Поэтому каждый делает свое дело", - рассказал он и добавил, что в отличие от Президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко или Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова не скрывал своего сына от службы в АТО.

А.Гриценко считает, что если бы сыновья судей, прокуроров и власти были на фронте, то война бы уже закончилась, не было бы торговли в крови, мародерства и солдаты были бы всем обеспечены, без помощи волонтеров.

Политик заявил, что П.Порошенко "очень комплексовал", когда он напоминал ему об этом, потому пытался отправить его сына в тыл, "чтобы закрыть рот".

"Он был командиром взвода по охране аэродрома в Днепре, откуда действовали армейская авиация и спецназ. Как-то сын мне позвонил и сказал, что его взвод ликвидируют. Я поставил всех на уши и выяснил, что Петр Алексеевич дал прямое указание отозвать моего сына в тыл, чтобы закрыть мне рот ", - рассказал лидер "Гражданской позиции".

По его словам, после этого он позвонил министру обороны и руководителю администрации президента и пригрозил скандалом, после чего приказ отменили.