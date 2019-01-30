Выборы2019

Выборы

11:54 30.01.2019

В команде Зеленского обсуждают, как уничтожить коррупцию в Украине

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В команде Зеленского обсуждают, как уничтожить коррупцию в Украине

Команда шоумена Владимира Зеленского обнародовала на своем YouTube-канале очередной влог, где В.Зеленский вместе со своими сторонниками обсуждает стратегии предотвращения взяточничества.

"Государственные убытки на 196 млрд гривен - откуда эта невероятная цифра? Как работает антикоррупционная система? Чем занимается НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины)? Решаем вопросы реализации антикоррупционного порядка, обсуждаем стратегии предотвращения взяточничества", - говорится в сообщении на странице команды В.Зеленского в Facebook.

Теги: #зеленский #видео2019 #владимир_зеленский
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