"Наш край" призывает власть наказать поставщиков газа за лживые платежки

Правительство должно наказать виновных в рассылке незаконных платежек за газ, заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов.

Он отметил, что на заоблачные тарифы, самовольно выставлены газоснабжающими компаниями, власть отреагировала лишь пустыми заявлениями.

"Газопоставляющие компании в январе этого года разослали сотням тысяч украинцев платежки с завышенными тарифами за потребленный в декабре газ - так называемые дочисления. Это противозаконные действия, признала Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Между тем власти отреагировали на проблему только вялым заявлением Ревы, что платежки незаконны. Это заявление к платежкам не приложить, в суд не отнесешь. Правительство должно наказать виновных в рассылке незаконных платежек за газ", - сказал С.Шахов, сообщает пресс-служба партии в среду.

Народный депутат отметил, что жертвами манипуляций с тарифами становятся наиболее законопослушные граждане.

"Первыми пострадавшими от лживых платежек оказываются те, кто привык платить за жилищно-коммунальные услуги без задержек и сполна - пенсионеры, бюджетники, служащие. Это наиболее дисциплинированные, вместе с тем, наиболее социально уязвимые категории граждан. Такие скорее всего будут экономить на еде или гостинцах для внуков, но "за квартиру" платить исправно. Махинаторы с газовыми платежами не имеют ни совести, ни сердца", - считает нардеп.

Представитель "Нашего края" призвал власти немедленно отреагировать на вопиющую ситуацию с лживым платежами.

"Мы требуем вернуть потребителям их средства и выплатить компенсации. Граждане должны чувствовать, что власть защищает их интересы, а не только облагает налогами", - подытожил С.Шахов.