Выборы2019

Выборы

10:58 30.01.2019

Гриценко заявил, что назначит Трепака на должность главы СБУ в случае своей победы на выборах

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Гриценко заявил, что назначит Трепака на должность главы СБУ в случае своей победы на выборах

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что назначит главой Службы безопасности Украины Виктора Трепака в случае своей победы на президентских выборах.

"Представляю вам моих кандидатов на ключевые должности в пределах конституционных полномочий президента. Впервые, такого не делал ни один из кандидатов на предыдущих выборах", – написал политик на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Первым А.Гриценко представил будущего главу Службы безопасности Украины Виктора Трепака.

"Знакомьтесь: Виктор Трепак, кандидат юридических наук, генерал-майор – он возглавит СБУ после моей победы на выборах", - подчеркнул А.Гриценко.

"Человек, который соответствует принципам "трех П" - профессионализм, порядочность, патриотизм. Сочетает сильное юридическое образование, интеллект, научные и преподавательские достижения – и одновременно опыт практической работы по специальности и боевой офицерский опыт. Человек, который знает Службу и ее истинное предназначение, реформирует и поставит СБУ в законные рамки – служение народу и государству", - написал он.

По словам А.Гриценко, нужно остановить вмешательство СБУ в экономику, "крышевание" коррупционных схем или разрушение честного бизнеса.

Политик также предложил всем кандидатам в президенты так же представить до выборов своих кандидатов на пять ключевых должностей: председателя СБУ, председателя Нацбанка, министра обороны, министра иностранных дел и генерального прокурора Украины.

"Люди должны их знать заранее, чтобы сделать осознанный выбор", - отметил кандидат в президенты.

Теги: #сбу #трепак #гриценко
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