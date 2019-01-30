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10:47 30.01.2019

Тимошенко выступает за введение персонифицированной пенсионной системы

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Тимошенко выступает за введение персонифицированной пенсионной системы

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко намерена ввести персонифицированную пенсионную систему, которая позволит минимум вдвое увеличить пенсии большинству граждан.

Как сообщает в среду пресс-служба "Батькивщины", Ю.Тимошенко во время встречи с работниками Черниговского хлебокомбината рассказала, что сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система, когда владельцы предприятий или государство перечисляют пенсионные взносы работающих, но сами люди не знают, где эти деньги, какая сумма накоплена за жизнь и была ли она проиндексирована.

По словам политика, персонифицированная пенсионная система будет действовать по другому механизму. "В государственном банке откроется счет, и все взносы делаются на частный пенсионный счет человека. Насчитывается депозит, эти деньги индексируются, а если банк купил ценные бумаги, то человеку начисляются дивиденды", - рассказала она.

Ю.Тимошенко считает несправедливым, что граждане за свою жизнь платят почти втрое больше взносов, чем они потом после выхода на пенсию получают в виде пенсионных выплат.

Лидер "Батькивщины" считает необходимым немедленно переводить страну на персонифицированную пенсионную систему и создавать пенсионные счета каждому: кто только начал работать, кто проработал часть лет, кто уже на пенсии.

"Надо посчитать все, что вы перечисляли за себя. Минимум в два раза можно увеличить пенсии, которые являются низкими по сравнению с пенсиями госслужащих. Такой закон уже разработан", - рассказала кандидат на пост президента.

Ю.Тимошенко также отметила, что у нее уже готов пошаговый план позитивных преобразований во всех сферах жизни украинцев - это "Новый курс Украины", разработанный ею вместе с мощной командой экспертов.

После Черниговской области Ю.Тимошенко намерена посетить Сумскую и Полтавскую области.

Теги: #пенсионеры #тимошенко #юлия_тимошенко
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