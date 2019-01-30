Лёвочкин назвал "Оппозиционную платформу - За жизнь" единственной настоящей оппозицией

Единственная политическая сила, которая способна принести мир и процветание в нашу страну, – это "Оппозиционная платформа – За жизнь" и её кандидат Юрий Бойко, заявил нардеп Сергей Лёвочкин.

"Мы – крупнейшая оппозиционная партия в стране. Партия, которая способна принести в страну мир, принести эффективное государственное управление и дать результат. Продвинуть Украину вперёд и сделать жизнь людей лучше. Это мы собираемся сделать в ближайшие годы", – сказал он выступая на Всеукраинском чрезвычайном съезде платформы во вторник, сообщают в пресс-службе политсилы.

При этом С.Лёвочкин добавил, что считает "Оппозиционную платформу – За жизнь" единственной настоящей оппозицией.

"Мы – единственная настоящая оппозиция. Потому что все, кто называет себя сейчас оппозиционерами, в 2014 году в парламенте составили коалицию, которая в полной мере – каждый её участник – несёт ответственность за состояние дел в стране. Даже если сегодня он начал называть себя оппозиционером. Все нынешние политические силы, которые противодействуют нам, были частью власти и несут ответственность за то, в каком состоянии находится сейчас наше государство. Мы вместе с вами последовательно с 2014 года отстаивали мир в Украине. Мы предлагали мирные планы, в которых всё это время, с 2014 года, власть не нуждалась. И она не сделала за это время ничего для того, чтобы принести в Украину мир и процветание", – добавил он.

По его словам, среди нынешних противников оппозиции есть и бывшие союзники.

"Это те люди, которые, к сожалению, стали сотрудничать с властью. Их действия сегодня, их – не побоюсь этого слова – фейковые проекты, направлены только на одно: помочь власти сохраниться в своих кабинетах. Их задача – оттянуть у нас с вами избирателей. Но я убеждён, что эту задачу они не решат. Потому что люди знают, кто в стране – настоящая оппозиция", – заявил нардеп.

С.Лёвочкин назвал друзьями оппозиции те миллионы украинцев, которые поддерживают "Оппозиционную платформу – За жизнь".

"Это миллионы украинцев, которые хотят жить в современной процветающей стране. И наша с вами обязанность как политического авангарда этих людей – дать им эту возможность. Мы должны победить, мы должны сделать жизнь в стране лучше, мы должны сделать нашу страну лучше", – говорилось в речи.