Выборы2019

Выборы

20:54 29.01.2019

Медведчук: "Оппозиционная платформа - За жизнь" инициирует принятие закона о списании долгов за коммунальные услуги для населения

1 мин читать
Медведчук: "Оппозиционная платформа - За жизнь" инициирует принятие закона о списании долгов за коммунальные услуги для населения

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" инициирует подачу на рассмотрение Верховной Рады закона о списании задолженности граждан Украины за коммунальные услуги, заявил председатель политсовета партии Виктор Медведчук.

"Задолженность, которая сегодня существует по заработным платам и коммунальным услугам, постоянно растет. Задолженность по коммунальным услугам за эти годы, с 2013-го, выросла в 4 раза: была 12 млрд, сегодня составляет 47,7 млрд — почти в 4 раза", - сообщил В.Медведчук на Всеукраинском чрезвычайном съезде "Оппозиционной платформы - За жизнь", в котором приняли участие более 1,2 тыс представителей политических сил, общественных организаций и движений.

Он отметил, что в практике действующего законодательства и в практике Украины был случай, когда несколько лет назад Верховная Рада приняла закон о списании задолженности за коммунальные услуги. "Но тогда списали задолженности энергетических компаний перед государственной НАК "Нафтогаз" в объеме 26 млрд грн, то есть списали доходы и долги олигархам", - уточнил политик.

"Я предлагаю сегодня нашим депутатам "Оппозиционной платформы — За жизнь" и нашему кандидату Юрию Анатолиевичу Бойко инициировать подачу в парламент закона о списании задолженности граждан Украины, которые обнищали в результате этой реформаторской власти. Я думаю, это будет правильный шаг и в отношении наших людей, и в отношении бесшабашной власти", - сказал В.Медведчук.

Теги: #опзж #списание #комуслуги
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Оппозиционная платформа - За жизнь" подает апелляцию на решение суда по запрету голосовать в РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Вилкул рассказал, чем отличается его мирный план от плана Бойко и Медведчука

Декларация кандидата в президенты: Юлия Тимошенко показала свои доходы

И.Луценко: Порошенко решил идти на выборы самовыдвиженцем, поскольку круг его единомышленников шире "БПП"

Вадим Рабинович: Мы выдвинули единого кандидата от оппозиции

Команда Зеленского заявляет о намерениях разработать антикоррупционную дорожную карту с представителями общественности

Тимошенко вместе с военными и киборгами почтила подвиг Героев Крут

Москва попытается использовать кибератаки для вмешательства в выборы в Украине - директор Нацразведки США

Бойко: Первое, что мы сделаем после победы - пойдем на прямые переговоры ради достижения мира в государстве

Выборы покажут, хотят ли украинцы остаться на пути свободной и суверенной Украины, или откатиться к коррупции и ограниченному суверенитету - Рассмуссен

Медведчук заявляет о намерениях создать в составе Украины автономный регион "Донбасс"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА