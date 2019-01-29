Вилкул рассказал, чем отличается его мирный план от плана Бойко и Медведчука

Зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул видит существенное отличие своего мирного плана от предложений, озвученных другими политиками, в частности, Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

"Наш мирный план – это достижение мира дипломатическим путем на обоюдоприемлемых условиях для всех сторон. А мирный план тех, кого упомянули - это больше капитуляция", - заявил А.Вилкул, отвечая на вопрос эксперта на программе "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает пресс-служба "Оппоблока"

По мнению оппозиционера, действующая власть заинтересована в войне, поэтому без смены власти война не прекратится: "Как бы цинично это не звучало – слишком много людей во власти зарабатывают на войне, на горе, на смертях, на поломанных судьбах".

А.Вилкул обещает, что "в первые же дни после нашей победы перестанут стрелять и перестанут гибнуть люди". А чтобы добиться устойчивого мира, "потребуется 6-8 месяцев".

"Главное в нашем плане – это прямые переговоры. Так решаются почти все конфликтные ситуации в современном мире. Мы обязаны выйти на прямые переговоры с теми, в чьих руках судьба мира в Украине. На прямые переговоры с США, и на прямые переговоры с Россией. И должна быть принята совместная резолюция Совета безопасности ООН, чтобы ни США, ни Россия не наложили вето. Добиться этой компромиссной резолюции – первая задача нового украинского Президента. Тот, который сейчас, этого не сделает. А следующий – обязан", - считает политик.

Первым пунктом резолюции станет введение миротворцев на Донбасс.

"Состав контингента, очевидно, это тоже будет компромисс. И я считаю, что в нем должны участвовать исторически для нас дружественные и нейтральные страны: Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Финляндия, Швеция и Австрия", - отметил нардеп.

На территории, которую Украина не контролирует, должна заработать Временная администрация под эгидой ООН. Должны состояться выборы по украинскому законодательству и с участием украинских политических партий.

Параллельно должны быть приняты законопроекты в логике минских соглашений, которые украинская власть и так обязалась принять 4,5 года назад. И, наконец, полноценная реинтеграция Донбасса – и политическая, и экономическая.

"Я не хочу быть похожим на человека, который обещал мир за две недели. Тогда это можно было сделать. Сейчас - нет. Но реализовать наш мирный план за полгода – абсолютно реально. И забыть про войну, как страшный сон. И мирный Донбасс будет в единой Украине!" - подытожил оппозиционер.