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Выборы

19:16 29.01.2019

Декларация кандидата в президенты: Юлия Тимошенко показала свои доходы

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Декларация кандидата в президенты: Юлия Тимошенко показала свои доходы

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко получила в 2017 году 225 тыс. 490 грн заработной платы как народный депутат, а также 252 тыс. 825 грн в качестве средств для выполнения полномочий парламентария.

Согласно данным электронной декларации кандидата в президенты Ю.Тимошенко за 2017 год, поданной в соответствии с требованиями законодательства, она получила также 81 тыс. 711 грн процентов в "Ощадбанке"

В "Ощадбанке" у Ю.Тимошенко размещено 614 тыс. 145 грн. Кроме того, наличными она хранит 290 тыс. грн.

С 1 января 2017 года Ю.Тимошенко арендует дом площадью 588 кв.м в Козине (Обуховский район Киевской области) у его владельца Татьяны Шараповой. Кроме того, она задекларировала право пользования двумя земельными участками под и возле арендуемого дома, также принадлежащими Т.Шараповой, и еще двумя участками, граничащими с домом в Козине, владельцем которых является Антонина Ульяхина.

Транспортных средств лидер "Батькивщины" не задекларировала.

Ю.Тимошенко задекларировала как свою собственность 8 ювелирных изделий торговых марок Mikimoto, Chanel, Dinh Van, Cartier, Chopard и еще трех.

Муж кандидата в президенты Александр Тимошенко зарегистрирован и проживает в арендуемом Ю.Тимошенко доме в Козине.

В 2017 году он получил 3 млн 374 тыс. 731 грн дохода от предпринимательской деятельности и 244 тыс. 948 грн дохода от Britico Product s.r.o (Прага, Чехия).

А.Тимошенко задекларировал наличными EUR194 тыс., $357,75 тыс. и 360 тыс. грн. Он хранит также $28,1 тыс. грн и 21 тыс. грн в "Мегабанке", и 1071 грн в "Украинском строительно-инвестиционном банке".

Ему принадлежат 25% акций ООО "Геофорс" (основной вид деятельности - производство электроэнергии) и 100% акций ООО "Леди Ю" (производство парфюмерных и косметических средств), конечным бенефициарным собственником которых он является.

В 2014 году он приобрел два автомобиля: Mercedes-Benz GL-350 CDI за 1 млн 248 тыс. грн и ГАЗ 14 (1983 года выпуска) за 79,7 тыс. грн.

Он также задекларировал наручные часы марок Vacheron Constantin и Corum.

Теги: #тимошенко #декларация #доходы
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