Вадим Рабинович: Мы выдвинули единого кандидата от оппозиции

Задача партии "Оппозиционной платформы - За життя" заключается в том, чтобы остановить войну на территории Украины, заявляет основатель партии Вадим Рабинович, отмечая при этом важность выдвижения единого кандидата от оппозиционных сил на президентских выборах.

По его словам, у сегодняшнего чрезвычайного съезда партии несколько целей. "Первое, без чего не будет страны – это мир. И задача номер один нашей партии – остановить войну и вернуть в Украину мир", - сказал В.Рабинович, выступая на чрезвычайном съезде партии "Оппозиционная платформа - За життя".

"Второе: как такое могло произойти, что страна, которая была в пятерке мировых промышленностей, сегодня находится "в хвосте" африканских стран?", – сказал В.Рабинович, добавив: "Сегодня мы собрались за тем, чтобы с этим покончить, чтобы это победить".

По его словам, "на своем примере именно мы показали, как личные амбиции должны уходить на второй план перед интересами страны и избирателей". "Мы, пожалуй, первые и единственные в Украине, кто сказал: давайте объединимся на одной платформе, пойдем вместе к победе… Очень важно то, что мы смогли выдвинуть единого кандидата от оппозиции. Сегодня мы должны посмотреть на то, что происходит с нашей страной, что происходит на наших глазах, понять и осознать свою ответственность, сесть в одну лодку. Между нами хотят внести раздор, но никогда этого не будет!", - подчеркнул В.Рабинович.

Еще одним важным вопросом политик назвал экономическую ситуацию в Украине. "Экономическая политика, которую сегодня проводят в Украине – это политика убиения государства… Нельзя так управлять страной! Нельзя так строить страну – даже строительство сарая требует плана. Да, мы готовы потерпеть, но нам нужно знать, что завтра мы будем жить в великой Украине", - подчеркнул он.

В связи с этим В.Рабинович предложил делегатам съезда и избирателям "строить сильную независимую Украину – Швейцарию восточной Европы". "Нам нужен один год, чтобы стабилизировать ситуацию, а следующие годы будут годами подъема", - сказал он.

"Мы не идеальные, но мы абсолютно точно лучшие сегодня, потому что мы можем принести мир… И когда вы, украинцы, пойдете на избирательные участки, посмотрите, подумайте сердцем, кто сегодня может принести мир, а кто только говорит об этом", – призвал политик.

"Я хочу, чтобы сегодня и на всю избирательную кампанию – и президентскую, и парламентскую – запомнили одну вещь: "золотой ключик" от мира, от процветания находится у "Оппозиционной платформы – за Жизнь". Мы этим ключом откроем дверь, которая поведет нашу страну к процветанию", – резюмировал В.Рабинович.