Выборы2019

Выборы

18:30 29.01.2019

Команда Зеленского заявляет о намерениях разработать антикоррупционную дорожную карту с представителями общественности

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Команда Зеленского заявляет о намерениях разработать антикоррупционную дорожную карту с представителями общественности

Подавший документы для регистрации кандидатом в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский и его единомышленники встретились с представителями антикоррупционного движения, среди которых председатель правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин, народный депутат Сергей Лещенко, экс-член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка.

Как сообщается на странице "Зе! Команды" в соцсети Facebook, таким образом команда В.Зеленского присоединилась к антикоррупционной повестке дня, предложенной представителями общественности. "В противоположность нынешней власти, мы не будем бороться с общественностью, а наоборот - совместными усилиями реализуем антикоррупционную повестку дня", - говорится в сообщении.

Теги: #зеленский #зекоманда #украина #выборы
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