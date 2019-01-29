Выборы покажут, хотят ли украинцы остаться на пути свободной и суверенной Украины, или откатиться к коррупции и ограниченному суверенитету - Рассмуссен

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен уверен, что для сохранения свободы и суверенитета своей страны украинцы должны продолжать противостоять агрессии России, а также не прекращать начатую в 2014 году реализацию реформ, поскольку альтернативой этому является откат на путь коррупции и ограниченного государственного суверенитета.

"Украина должна продолжать реформы. Реформы не даются легко. Они могут быть болезненными, но они приводят к светлому будущему. Если вы продолжите работать, то ваш тяжелый труд принесет вознаграждение. Евроинтеграция будет продолжена, а война, которую вы ведете, не будет забыта", - сказал А.Расмуссен на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

Экс-генсек НАТО отметил, что присутствует на форуме "как друг Украины и также как друг президента Порошенко".

"Украина прошла долгий путь с тех неспокойных времен в 2014 году, экономика была спасена от коллапса, была активизирована борьба с коррупцией, армия прошла путь восстановления, а интеграция с ЕС продвинулась вперед, сотрудничество с США и НАТО значительно сильнее, чем когда бы то ни было… но еще остается много работы и сейчас не время останавливаться или сомневаться. Вопрос этих выборов – хотите ли вы остаться на этом пути, пути свободной и суверенной Украины, или совершить откат на путь коррупции и ограниченного суверенитета", - выразил убеждение он.

Говоря о борьбе украинцев с агрессией Российской Федерации, А.Расмуссен подчеркнул: "Если Россия прекратит бои, то не будет больше войны, а если вы прекратите бороться, то Украины больше не будет".