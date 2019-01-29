Выборы2019

Выборы

17:25 29.01.2019

Медведчук заявляет о намерениях создать в составе Украины автономный регион "Донбасс"

2 мин читать
Медведчук заявляет о намерениях создать в составе Украины автономный регион "Донбасс"

Представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявляет о планах создания на востоке Украины автономного региона "Донбасс", как части плана мирного урегулирования ситуации в регионе, сообщается на сайте телеканала "112. Украина" во вторник.

"Наш план-концепция предполагает три раздела: законодательный, административный и раздел, который касается порядка и процедуры внедрения мира. Согласно плану, предусматривается создание на Донбассе автономного региона "Донбасс" в составе Украины", - рассказал В.Медведчук во время чрезвычайного съезда партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

По его словам, этот план предполагает создание на Донбассе органов государственного управления, "такие как парламент, правительство и другие органы".

"Третий принцип, который является базовым – это то, что наш план построен на минских соглашениях, утверждённых резолюцией Совбеза ООН, отвечает декларации Нормандского формата и действующему законодательству Украины. Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которые определят статус автономного региона Донбасс", - цитирует политика сайт телеканала "112. Украина.

По словам политика, этот план основывается на основном Законе Украины, а заявления власти о недопустимости "федераций и особых статусов", по мнению В.Медведчука, свидетельствуют о том, "что никакой политической воли установить мир у нее нет". "А у нас есть. И мы не говорим о федеративном устройстве, потому что есть разница между унитарным и федеративным государством", - добавил он.

"Господин Порошенко говорит о том, что ключ от мира находится в Кремле. Это действительно так. Но в отличие от него и других, которые рвутся к власти, мы не просто знаем где этот ключ, мы знаем дверь с замочной скважиной, от которой этот ключ. Более того, мы знаем, как открыть дверь к миру", - сказал В.Медведчук.

Теги: #оппозиционная_платформа #медведчук
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Медведчук предложил Бойко инициировать в парламент подачу закона о списании задолженностей украинцев

"Оппозиционная платформа - За життя" проведет всеукраинский съезд 29 января

Бойко считает, что монетизацией власть прикрывает массовое сокращение числа получателей субсидий

Бойко: После смены власти мы сделаем все, чтобы зарплаты шахтерам выплачивались вовремя

Бойко: Мы сделаем все возможное для пересмотра антинародного меморандума с МВФ

Медведчук: МИД использует админресурс с целью фальсификаций на выборах

Бойко: Единственный шанс Украины выйти из кризиса – менять тех, кто выпрашивает кредиты

Общественные объединения женщин, ветеранов и чернобыльцев поддержали Юрия Бойко в качестве кандидата в президенты Украины

ВСУ сегодня рассмотрит иск относительно решения ЦИК о закрытии избирательных участков в РФ – нардеп Нимченко

Бойко: Победа на выборах "Оппозиционной платформы - За життя" гарантирует мир в Украине и экономическое развитие

ПОСЛЕДНЕЕ

Светлана Залищук назначена заместителем руководителя штаба Гриценко по международным вопросам

Порошенко назвал 5 стратегических приоритетов, которые дадут толчок украинской экономике

В "Батькивщине" заявляют о проблеме завышенных счетов за газ и требуют от власти ее решить

Тарута стал 23-м кандидатом в президенты Украины

Луценко напомнил об ответственности за попытку победы на президентских выборах незаконным путем

Кличко поддерживает выдвижение Порошенко кандидатом в президенты Украины

Симоненко подал документы кандидата в президенты Украины как выдвиженец от КПУ

Гройсман поддержал решение Петра Порошенко идти на второй срок

Парубий: Мы усвоили уроки истории, единство – наша задача и прямая ответственность

Мари Йованович: На президентских выборах в Украине США поддержат не отдельного кандидата, а народ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА