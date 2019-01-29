В "Батькивщине" заявляют о проблеме завышенных счетов за газ и требуют от власти ее решить

Партия "Батькивщина" требует от органов государственной власти безотлагательно урегулировать проблему искусственно завышенных счетов за газ. Как сообщается на официальном сайте партии во вторник, об этом говорится в заявлении партии в адрес президента Украины, правительства, Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Платежки, которые украинцы получили в январе, вызывали у людей возмущение. Партия и ее лидер Юлия Тимошенко еженедельно получают тысячи сообщений отчаяния. В них люди сообщают, что совокупная сумма коммунальных платежей по новым тарифам, установленными властью, превышает их доход", - сообщили в "Батькивщине".

В партии объяснили, что необоснованно завышенные счета за газ люди получили по трем причинам: плановое повышение цены на газ для потребителей, введенное решением президента Петра Порошенко через правительство, беспомощность и безответственность правительства и НКРЭКУ в вопросе норм потребления газа для потребителей без счетчиков, а также массовое приложение облгазами т.н. "морозных" коэффициентов - архаичной нормы из приказа Министерства энергетики от 2003 года, которая предусматривала увеличение начислений за газ в зависимости от температуры воздуха.

Кроме того, в партии указывают, что 3 миллиона домохозяйств до сих пор не оборудованы счетчиками газа. Правительство не разработало порядок выполнения такого закона, а НКРЭКУ не заложило затрату на счетчики в тариф.

"Это все называется простыми словами: хаос в государственном управлении, безответственность руководящих органов и полное пренебрежение интересами людей со стороны высшей власти", - заявили в "Батькивщине".

В партии напомнили, что команда специалистов, собранных лидером политсилы Юлией Тимошенко, разработала механизм, который позволит уменьшить цену на газ для населения вдвое за счет дешевого газа собственной добычи, что повлечет за собой и уменьшение тарифов на отопление и горячую воду. "А к выборам мы жестко требуем от органов государственной власти применить предоставленные им полномочия и урегулировать проблему искусственно завышенных платежей", - заявили в "Батькивщине".