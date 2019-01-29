Выборы2019

Выборы

16:14 29.01.2019

Луценко напомнил об ответственности за попытку победы на президентских выборах незаконным путем

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Луценко напомнил об ответственности за попытку победы на президентских выборах незаконным путем

Каждый, кто попробует одержать победу на президентских выборах в Украине незаконным путем, будет отвечать за это, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Член любой команды, кто попробует одержать победу незаконным путем, будет отвечать не после неминуемой революции, а сразу после совершения преступления", - сказал Ю.Луценко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

Вместе с тем, он добавил, что, будучи генпрокурором, не может агитировать за кого-то из кандидатов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" о намерении баллотироваться на второй президентский срок.

Теги: #луценко #юрий_луценко
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