Выборы2019

Выборы

16:08 29.01.2019

Кличко поддерживает выдвижение Порошенко кандидатом в президенты Украины

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Кличко поддерживает выдвижение Порошенко кандидатом в президенты Украины

 Мэр Киева Виталий Кличко заявил о своей поддержке выдвижения президента Украины Петра Порошенко кандидатом в президенты во второй раз.

"Я поддерживаю выдвижение кандидатом на должность президента Украины Петра Порошенко, который обещал реализацию закона о столице", - сказал мэр в видеообращении на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

По его словам, Украина не должна свернуть с европейского вектора развития.

Как сообщалось, мэр столицы В.Кличко находится на обследовании в клинике в Австрии, куда был доставлен из швейцарского Давоса из-за обострения последствий старой травмы спины.

Теги: #кличко #порошенко #выборы
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