Кличко поддерживает выдвижение Порошенко кандидатом в президенты Украины

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о своей поддержке выдвижения президента Украины Петра Порошенко кандидатом в президенты во второй раз.

"Я поддерживаю выдвижение кандидатом на должность президента Украины Петра Порошенко, который обещал реализацию закона о столице", - сказал мэр в видеообращении на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

По его словам, Украина не должна свернуть с европейского вектора развития.

Как сообщалось, мэр столицы В.Кличко находится на обследовании в клинике в Австрии, куда был доставлен из швейцарского Давоса из-за обострения последствий старой травмы спины.