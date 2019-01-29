Выборы2019

Выборы

16:07 29.01.2019

Медведчук предложил Бойко инициировать в парламент подачу закона о списании задолженностей украинцев

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Медведчук предложил Бойко инициировать в парламент подачу закона о списании задолженностей украинцев

Представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук предложил народному депутату Юрию Бойко и депутатам "Оппозиционной платформы - За жизнь"  инициировать подачу в парламент закона о списании задолженностей украинцев.

"Задолженность, которая сегодня существует по заработным платам и коммунальным услугам, постоянно растет. Задолженность по коммунальным услугам с 2013 года выросла в четыре раза, - была 12 млрд, сегодня составляет 47,7 млрд", - сказал он во время съезда "Оппозиционной платформы - За жизнь", сообщает "112.Украина".

В.Медведчук подчеркнул, что несколько лет тому назад власть и Верховная Рада приняла закон о списании задолженности за коммунальные услуги. "Но тогда списали задолженности энергетических компаний перед государственной НАК "Нафтогаз" в объеме 26 млрд грн, то бишь списали доходы и долги олигархам".

"Я предлагаю сегодня нашим депутатам "Оппозиционной платформы - За жизнь" и нашему кандидату Юрию Бойко инициировать подачу в парламент закона о списании задолженностей граждан Украины, которые обнищали в результате этой реформаторской власти. Я думаю, это будет правильный шаг и в отношении наших людей и в отношении бесшабашной власти", - добавил он.

Теги: #бойко #медведчук
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