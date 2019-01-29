Гройсман поддержал решение Петра Порошенко идти на второй срок

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал решение президента Петра Порошенко выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.

"Я принял решение и поддерживаю решение президента выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. На фундаменте, который сегодня заложен, надо построить сильное государство. Только единство поможет нам достичь этих целей", - сказал В.Гройсман во время выступления на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.