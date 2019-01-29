Парубий: Мы усвоили уроки истории, единство – наша задача и прямая ответственность

Нынешнее руководство Украины должно сохранить единство и завершить то, чему положено начало за последние 5 лет, заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Чувство совместной ответственности позволило нам пройти этот путь. И мы обязаны завершить все начатое", - сказал он на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве, выступая после заявления президента Украины Петра Порошенко о намерении баллотироваться на пост главы государства во второй раз.

"Сегодня речь идёт не только о выдвижении достойного кандидата в президенты. Сегодня речь идёт о необратимости нашего пути в строительстве современной, свободной, европейской Украины", - заявил спикер парламента.

А.Парубий отметил, что 5 лет, минувшие со времени Революции Достоинства, стали годами борьбы на фронте, дипломатическом поле, в экономике, управлении, образовании и медицине.

В то же время он признал, что власть также допускала ошибки.

Спикер парламента перечислил достижения в Украине за последние 5 лет, среди которых отметил подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, введение безвизового режима с ЕС , предоставление Томоса об автокефалии Украинской церкви.

"Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко, правительство Украины, Верховная Рада Украины и наша коалиция - "Блока Петра Порошенко" и команда "Народного фронта" - мы были и являемся единомышленниками на украинском пути", - заявил А.Парубий.

"Мы хорошо усвоили уроки нашей столетней истории и сделали выводы. Мы больше не повторим ошибки... Для того чтобы победить, прогнать врага со всей нашей земли Украине нужно единство. И достичь ее - наша задача, наша прямая ответственность", - сказал председатель Верховной Рады.