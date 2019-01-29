Выборы2019

Выборы

15:30 29.01.2019

Мари Йованович: На президентских выборах в Украине США поддержат не отдельного кандидата, а народ

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Мари Йованович: На президентских выборах в Украине США поддержат не отдельного кандидата, а народ

На выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019, США поддержат "не отдельных кандидатов, а украинский народ", заявила посол США в Украине Мари Йованович, сообщает "Голос Америки".

"Так кого же США поддерживают на предстоящих выборах? Пожалуй я вас не удивлю если скажу, что мы поддерживаем украинский народ. Мы стоим с вами плечом к плечу уже 27 лет независимости Украины и пять лет Революции и войны. Ваши цели - это наши приоритеты. Ведь демократическая Украина с процветающей экономикой - сильный партнер для США", - сказала дипломат во время выступления в Украинской академии лидерства в Киеве в понедельник.

Говоря о российской агрессии, она отметила, что Россия хочет разделить Украину, воспользоваться контролем над энергетическими ресурсами и изолировать страну.

Посол также подчеркнула, что "военного способа решения конфликта с Россией нет". Единственный способ - политический.

"Некоторые скептики, а их много, говорят, что Минские соглашения не работают, потому что Россия их не выполняет. Мы верим, что когда-то Россия таки выполнит свои обязательства. Мы заставляем Кремль платить высокую цену за агрессию", - сказала она.

Теги: #йованович #сша #украина #выборы
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