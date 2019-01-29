Выборы2019

Выборы

14:44 29.01.2019

Порошенко подтвердил приверженность политико-дипломатическому пути восстановления территориальной целостности Украины

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Порошенко подтвердил приверженность политико-дипломатическому пути восстановления территориальной целостности Украины

Киев продолжит восстановление территориальной целостности Украина политико-дипломатическим путем, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы продолжим линию на восстановление территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем, обеспечивая единство проукраинской коалиции в мире, в ЕС, используя инструмент санкций и механизм международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса", - сказал П.Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

Теги: #порошенко #петр_порошенко
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