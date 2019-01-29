Тимошенко: Образование - абсолютный приоритет Нового курса Украины

Приоритетом Нового курса Украины является воспитание, образование и наука, заявила инициатор НКУ, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Первым и единственным приоритетом страны, которая хочет жить и смотреть в будущее уверенно, является воспитание, образование и наука. Наша стратегия в том, чтобы и финансово, и организационно сконцентрироваться на развитии образования", - сказала она во время встречи со студентами Нежинского государственного университета им. Николая Гоголя во вторник, сообщают в пресс-службе партии "Батькивщина".

Как пояснила политик, в Украине будет применена та модель, которая действует в других странах. В частности, речь идет об определении норматива расходов на образование (на базовом, профессионально-техническом, высшем уровнях) на каждого ребенка.

По убеждению Ю.Тимошенко, этот норматив должен устанавливаться на уровне европейских стандартов. При таких условиях, подчеркнула политик, "появляется шанс поднять образование, а это значит поднять страну".

"Каждый ребенок, в какой бы семье не родился, должен иметь равные возможности пойти в лучшие учебные заведения и получить лучшее образование", - добавила она.

Кроме того, лидер "Батькивщины" обратила внимание на то, что неотъемлемой частью Нового курса Украины станет и молодежная политика.

"Улучшить условия жизни и работы молодежи поможет обеспечение их рабочими местами (будет уменьшено налоги для всех, кто будет брать молодых специалистов на работу), качественным жильем, развитой инфраструктурой и увеличением помощи при рождении ребенка", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

По ее словам, новая власть введет программу долгосрочного банковского микрокредитования на готовые бизнес-планы для создания микробизнеса. Она заверила: кредит будет предоставляться под специальное страхования без залога и только под 3%.