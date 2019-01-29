Анатолий Гриценко дал показания в МВД по делу о нападении на него и команду "Гражданская позиция" в Одессе

В Главном следственном управлении Нацполиции Украины состоялся допрос лидера "Гражданской позиции" и кандидата в президенты Анатолия Гриценко относительно нападения на него и его команду в Одессе, 28 ноября 2018 года.

"Только что был на допросе в Главном следственном управлении Нацполиции. Изложил следователю известны мне факты создания по указанию президента организованной преступной группы в составе генерал-майора Юрия Федорова (начальник личной охраны президента), генерал-лейтенанта Виктора Кононенко (заместитель председателя СБУ) и генерал-майора Александра Довженко (руководитель областного управления СБУ в Одессе) , которые организовали, руководили бандитами, а теперь их скрывают от задержания Нацполициею. Надеюсь, следствие Нацполиции сделает от него зависящее для предотвращения подобных преступлений", - рассказал журналистам А.Гриценко после допроса в МВД.

Кандидат в президенты также сообщил, что разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Договорились о взаимодействии с целью разоблачение и блокировки "сеток" по скупке голосов и противодействия силовым провокациям во время выборов", - добавил политик.

Как сообщалось, 28 ноября 2018 года в Одессе около неизвестные мужчины в масках совершили нападение на активистов и партийцев "Гражданской позиции" и сорвали эфир на местной радиостанции. Пострадали трое членов партии, у двух из них диагностировали сотрясение мозга.