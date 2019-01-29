Выборы2019

Выборы

12:31 29.01.2019

Богомолец: Украина не должна вступать в вербальный диалог с Путиным

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Богомолец: Украина не должна вступать в вербальный диалог с Путиным

Украина не должна вступать в вербальный диалог с Путиным, зато должна продолжать Минские переговоры и создать Будапештский формат, привлекая к переговорам всех подписантов и гарантов соответствующего меморандума, считает нардеп, кандидат в президенты Ольга Богомолец.

"Украина не должна сейчас вступать в вербальный диалог с Владимиром Владимировичем. Мы должны сделать три шага на пути возвращения Крыма и Донбасса. Безусловно, это продолжение Минских переговоров в гуманитарном формате... Минский формат нужен потому, что он позволил уменьшить количество потерь. Второе - Будапештский формат, который мы должны требовать от всех подписантов Будапештского меморандума, которые гарантировали Украине, когда она отдала свое ядерное оружие, суверенитет. Третий - требование по усилению экономических санкций", - заявила нардеп во время ток-шоу "Эхо Украины".

О.Богомолец также подчеркнула, что не является "сторонником" активных военных действий, "потому что будут потери и с нашей стороны, а у нас уже их и так достаточно".

Теги: #ольга_богомолец #богомолец
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