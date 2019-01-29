Партия "Батькивщина" требует прекратить начислять украинцам искусственные долги за газ

Власть продолжает издеваться над украинцами, ведь более трех миллионов домохозяйств, у которых нет счетчиков, получили втрое увеличенные счета за потребление газа, рассказал народный депутат фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко.

"По вине правительства и НКРЕКП сегодня имеем полный коллапс в системе управления и регулирования энергетическим сектором Украины. Более 3 миллионов домохозяйств получили втрое увеличенные счета за потребление газа, ведь при отсутствии счетчиков, его потребление рассчитывают по завышенным нормативам и еще и по повышенной цене" - сказал нардеп в эфире телеканала ZIK, сообщает пресс-служба партии во вторник.

Политик отметил: "По закону, для того чтобы появились счетчики, нужно их было заложить в тариф облгазам".

В.Ивченко также отметил, что облгазы не просто выставили счета по новым нормам, а начислили задолженность за 3 года всем домохозяйствам, которые не имеют счетчиков.

"Новые платежки вызвали недовольство у людей, а ЖЭКи, как и другие государственные институты, не дают никаких объяснений, что привело к задолженности за потребление газа. Такое впечатление, что деньги всеми возможными и невозможными средствами извлекают из карманов украинцев, чтобы один кандидат в президенты перед выборами под видом монетизации субсидий раздал избирателям взятки", - сказал парламентарий.

"Батькивщина" требует от правительства и от НКРЕКП срочно, в течение 3 дней решить проблемные вопросы и привести нормы потребления природного газа к обоснованным, а также не допустить начисления для населения дополнительных долгов за природный газ.