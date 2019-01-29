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Выборы

12:17 29.01.2019

Богомолец: Президент должен служить народу только один срок

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Богомолец: Президент должен служить народу только один срок

Президентство в Украине должно быть ограничено одним сроком, считает нардеп, кандидат в президенты Ольга Богомолец.

"Президент должен сделать себе вакцинацию от "лжи". Он должен служить только один срок. Потому что большая власть является токсичной. Она вызывает "наркотическую" зависимость. Я считаю, что Президент должен заходить на один срок и знать, что он должен служить так, чтобы о нем говорили. Потому что у него есть только один шанс", - заявила нардеп во время ток-шоу "Эхо Украины".

По ее словам, в Украине необходимо принять новый закон об импичменте, который будет предусматривать упрощенную процедуру импичмента в случае нарушения президентом Конституции Украины.

Теги: #ольга_богомолец #богомолец
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