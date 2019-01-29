Выборы2019

Выборы

11:29 29.01.2019

Гриценко по случаю Дня памяти Героев Крут: Мы должны учесть уроки истории и построить сильную, профессиональную армию

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Гриценко по случаю Дня памяти Героев Крут: Мы должны учесть уроки истории и построить сильную, профессиональную армию

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подчеркнул важность памяти битвы под Крутами, назвав ее одним из величайших сражений в истории Украины.

"Сегодня - 101 год от одного из самых кровавых и вместе с тем - величайших сражений в истории Украины, битвы под Крутами. Почтим память юношей, погибших тогда за Украину. Преклоним головы перед их подвигом. И не предадим ни их, ни наше государство, впадая в раздор, уныние и апатию", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

А.Гриценко отметил, что украинцы должны учесть этот "урок истории" и построить сильную, профессиональную армию, "чтобы искренняя патриотическая молодежь больше никогда не платила жизнью за просчеты политиков".

Теги: #анатолий_гриценко #гражданская_позиция #гриценко
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