За выход во второй тур выборов соревнуются Тимошенко, Зеленский, Бойко и Порошенко – соцопрос

Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Петр Порошенко возглавляют президентскую гонку за два месяца до виборов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного 17-25 января Институтом анализа и прогнозирования (ИАП) совместно с Киевским пресс-клубом и рядом общественных организаций.

Согласно результатам опроса, лидер "Батькивщины" Ю.Тимошенко набирает 20,2% среди избирателей, определившихся с выбором.

Трое кандидатов, идущих за ней, имеют практически одинаковые рейтинги. Так, за шоумена В.Зеленского готовы голосовать 12,6% избирателей, за лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ю.Бойко – 11,9%, за Президента П.Порошенко – 11,9%.

Следом за четверкой лидеров находятся глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко с рейтингом 10,7% и лидер Радикальной партии Олег Ляшко с 6,3%. У мэра Львова Андрея Садового поддержка составляет 4,7%, у кандидата от "УКРОПа" Александра Шевченко – 4,1%. Остальные кандидаты набирают менее 3%.

Также был проведен опрос о выборах в Верховную Раду. Если бы они проходили в ближайшее воскресенье, то барьер в 5% преодолели шесть политических сил: "Батькивщина" – 20,7%, "Слуга народа"– 12,4%, "Оппозиционная платформа – За жизнь"– 11,8%, "БПП-Солидарность" – 11,7%, "Гражданская позиция" – 10,7%, Радикальная партия Олега Ляшко – 8,8%.

Шансы на преодоление 5%-го барьера сохраняет "Самопомощь" – 4,4%. Остальные партии получили поддержку менее 3% избирателей.