Выборы2019

Выборы

20:04 28.01.2019

Вилкула зарегистрировали кандидатом в президенты незаконно - эксперт

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Вилкула зарегистрировали кандидатом в президенты незаконно - эксперт

Центральная избирательная комиссия, принимая решение о регистрации кандидатом в президенты Александра Вилкула, руководствовалась политической целесообразностью в угоду Администрации президента, а не верховенством права, считает политический эксперт Владислав Дзивидзинский.

Он отмечает, что А.Вилкул подал в ЦИК документы на регистрацию от имени партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития". При этом слова "оппозиционный блок" были добавлены в название партии за несколько недель до выдвижения. До этого она носила название "Партия мира и развития".

"В открытых источниках есть информация, что 17 января 2019 уже вступило в законную силу решение Окружного административного суда города Киева, согласно которому партия должна была называться "Партия мира и развития", а также в решении прописан запрет на использование в наименовании партии названия других партий или символики. В соответствии с украинским  законодательством и Конституцией Украины, решение суда является обязательным для выполнения, но центральная избирательная комиссия это учитывать, похоже, не собирается", - написал В.Дзивидзинский на своей странице в Facebook. 

Эксперт считает, что таким образом появляется правовая коллизия. ЦИК является государственной институтом, а выданные им документы, в том числе, удостоверение кандидата - являюются официальными. Но если следовать логике судебного решения, то такие действия совершены с нарушением и являются незаконными, заявил он.

"Для меня лично, очень тревожным является тот факт, что такие действия могут быть отрицательным прецедентом, который демонстрирует, что центральная избирательная комиссия руководствуется не верховенством права, а политической целесообразностью подавляющего большинства из ее состава, который так долго, так сложно и так добросовестно подбирался администрацией президента!", - отмечает политический эксперт. 

По его словам, регистрация А.Вилкула кандидатом вопреки решению суда о незаконности переименования партии может быть подтверждением того, что управляемая банковой ЦИК подконтрольна. 

"Сам Порошенко готов идти на любые нарушения, чтобы раздробить бело-синий электорат и помешать таким лидерам, например, как Бойко выйти во второй тур выборов, ведь для гаранта это задача №1 в первом туре президентских выборов", - подытожил В.Дзивидзинский.

Теги: #вилкул #александр_вилкул
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