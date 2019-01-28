ЦИК предоставила разрешение еще 15 общественным организациям наблюдать за выборами

Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение еще 15 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на выборах президента Украины 31 марта 2019 года, сообщается на официальной странице ЦИК в Facebook.

"Во время сегодняшнего заседания, рассмотрев соответствующие ходатайства, комиссия предоставила разрешение Всеукраинской молодежной общественной организации" Объединение "Европейская молодежь Украины", общественным организациям "Единый Союз Патриотов Украины", "Объединение инвалидов Днепропетровщины", "Выбери будущее", "Союз архитекторов Украины", "Федерация защиты прав предпринимателей", "Центр избирательных систем", " Центр правовой помощи "Златоуст", "Время молодых" иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года. А гражданским организациям "Электоральный контроль", "Прямой выбор", "Центр гражданских инициатив" За Одессу! " - на территории Одесской области, "Координационный совет студенческих общежитий Днепропетровской области" - на территории Днепропетровской области, "Народный контроль Чернигова" - на территории Черниговской области и "Черниговский общественный комитет защиты прав человека" - на территории города Чернигова", - говорится в сообщении Центризбиркома.

Таким образом, ЦИК предоставила разрешение 99 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины.