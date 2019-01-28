Выборы2019

Выборы

18:28 28.01.2019

ЦИК предоставила разрешение еще 15 общественным организациям наблюдать за выборами

1 мин читать
ЦИК предоставила разрешение еще 15 общественным организациям наблюдать за выборами

Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение еще 15 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на выборах президента Украины 31 марта 2019 года, сообщается на официальной странице ЦИК в Facebook.

"Во время сегодняшнего заседания, рассмотрев соответствующие ходатайства, комиссия предоставила разрешение Всеукраинской молодежной общественной организации" Объединение "Европейская молодежь Украины", общественным организациям "Единый Союз Патриотов Украины", "Объединение инвалидов Днепропетровщины", "Выбери будущее", "Союз архитекторов Украины", "Федерация защиты прав предпринимателей", "Центр избирательных систем", " Центр правовой помощи "Златоуст", "Время молодых" иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года. А гражданским организациям "Электоральный контроль", "Прямой выбор", "Центр гражданских инициатив" За Одессу! " - на территории Одесской области, "Координационный совет студенческих общежитий Днепропетровской области" - на территории Днепропетровской области, "Народный контроль Чернигова" - на территории Черниговской области и "Черниговский общественный комитет защиты прав человека" - на территории города Чернигова", - говорится в сообщении Центризбиркома.

Таким образом, ЦИК предоставила разрешение 99 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины.

Теги: #цик #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гриценко готовит иск против Центральной избирательной комиссии

Партия "Видродження" выдвинет своего кандидата в президенты, среди претендентов - нардеп Бондарь

ЦИК зарегистрировала Кошулинского и Данилюка кандидатами в президенты

Соловьев и Габер подали в ЦИК документы для регистрации кандидатами в президенты

Валюта, бизнес и авто: Игорь Смешко показал свои доходы

Климкин: МИД не будет регистрировать наблюдателей от РФ на выборах президента

КИУ считает, что ЦИК не должна регистрировать наблюдателями российских граждан

Сам себе президент. Как Порошенко идет на выборы и почему ищет поддержки Вакарчука - "Украинская правда"

Садовый напомнил Вакарчуку о своем предложении "объединить усилия на парламентских выборах"

Аваков надеется, что Рада сможет до выборов ужесточит ответственность за нарушения избирательного законодательства

ПОСЛЕДНЕЕ

Ставки на победу Порошенко и Тимошенко на выборах президента у букмекера bwin сравнялись

Тимошенко остается лидером президентской гонки - опрос аналитической группы "Социопрогноз"

Аваков на коллегии МВД: выдача на имя находящегося за границей гражданина избирательного бюллетеня – это тюрьма сразу

Избирательная кампания будет сложной, учитывая все внутренние и внешние факторы - Князев

Кравчук: Если бы украинский президент имел такие полномочия, как немецкий, я бы проголосовал за Зеленского

Князев: За 26 дней избирательной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о связанных с ней преступлениях, открыла 8 производств

Бойко: Люди должны нормально жить, а не выживать вопреки действиям нынешней власти

Аваков требует от правоохранителей не допустить политической коррупции кандидатами в президенты при финансировании избирательных кампаний

Владимир Зеленский объявил конкурс на лучший фейк про него

Вилкул требует от Кабмина разъяснить сложившуюся ситуацию с получением субсидий и пенсий украинцами

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА