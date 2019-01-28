Выборы2019

Выборы

17:27 28.01.2019

Гриценко готовит иск против Центральной избирательной комиссии

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Гриценко готовит иск против Центральной избирательной комиссии

Штаб кандидата в президенты, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко готовит судебный иск к Центральной избирательной комиссии, сообщил сам А.Гриценко.

"Сегодня на полчаса сходил в ЦИК. И сразу поставил штабу задачу готовить судебный иск. Против самой ЦИК. Потому что такого - в Украине еще не было!", - написал политик в своем блоге на "Украинской правде" в понедельник.

Он рассказал, что закон предоставляет ему, как кандидату в президенты, право проверить Государственный реестр избирателей, чтобы выявить и изъять из него "мертвые души" и предотвратить возможные фальсификации. По его словам, ЦИК выдала ему реестр и ключ доступа к нему. В то же время, подчеркнул кандидат, на этих выборах, в отличие от предыдущих, он сможет работать с реестром только в специальном помещении в здании ЦИК в рабочие дни с 9 утра до 18 вечера. Также кандидат не может привлекать к проверке даже зарегистрированных ЦИК доверенных лиц.

"Я должен остановить поездки по стране, остановить агитацию и сидеть перед их компьютером с 09:00 до 18:00, знаете сколько? При количестве избирателей в 30+ миллионов, чтобы проверить реестр с выставленными ЦИК ограничениями - одному человеку надо 6000+ лет!", - подчеркнул А.Гриценко.

При этом лидер "Гражданской позиции" добавил, что такие обновления ЦИК нынешнего состава утвердила 25 октября 2018.

"Говорят, с подачи СБУ, которая вдруг позаботилась, чтобы кандидат в президенты не продал реестр избирателей где-то на базаре или передал его Путину. Такие игрища опасные для страны и в демократическом государстве - недопустимы!", - считает А.Гриценко, который также обратился ко всем кандидатам, чтобы вместе предотвратить манипуляциям с Государственным реестром избирателей.

Теги: #анатолий_гриценко #цик #гриценко
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