Выборы2019

Выборы

16:30 28.01.2019

Тимошенко остается лидером президентской гонки - опрос аналитической группы "Социопрогноз"

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Тимошенко остается лидером президентской гонки - опрос аналитической группы "Социопрогноз"

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко остается лидером президентской гонки и опережает всех своих конкурентов почти вдвое, свидетельствуют данные соцопроса аналитической группы "Социопрогноз", которые обнародовал в понедельник директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

По его словам, Ю.Тимошенко уверенно держит первое место. Если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за лидера "Батькивщины" проголосовали бы 20,2% (среди тех, кто определился и примет участие в выборах), заявил Ю.Лесничий.

Далее идет шоумен Владимир Зеленский - 12,6%. Третье место делят между собой Юрий Бойко и Петр Порошенко - по 11,9%.

Опрос проводила аналитическая группа "Социопрогноз" по заказу Института анализа и прогнозирования с 17 по 26 января 2019. Участие в опросе приняли 2004 респондента (от 18 лет и старше) в 24 областях Украины и г. Киеве. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Теги: #тимошенко #батькивщина #опросы2019
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