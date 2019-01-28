Выборы2019

Выборы

13:42 28.01.2019

Климкин: МИД не будет регистрировать наблюдателей от РФ на выборах президента

2 мин читать
Климкин: МИД не будет регистрировать наблюдателей от РФ на выборах президента

Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать официальных наблюдателей от Российской Федерации на украинских президентских выборах и отправило соответствующее сообщение в Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

"Я на самом деле не вижу тут никакой коллизии. Мы четко сказали, что МИД не будет регистрировать наблюдателей от России на следующие выборы... мы отправили соответствующее обращение в БДИПЧ ОБСЕ", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршчиком в понедельник в Киеве.

По словам П.Климкина, "даже юридически допустить российских наблюдателей на выборы невозможно".

"Я надеюсь, что ЦИК также не будет регистрировать российских официальных наблюдателей. Это абсолютно неправильно ни с политической, ни с юридической, ни с моральной точки зрения", - добавил министр.

Как сообщалось, 9 января глава МИД Украины сообщил, что в письме, направленном в адрес директора БДИПЧ ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украине отметил, что МИД не будет принимать заявки от российских наблюдателей.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва получила приглашение от ОБСЕ направить российских наблюдателей на выборы в Украине.

21 января ЦИК РФ направила в российский МИД список возможных участников миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на выборах президента Украины.

Теги: #климкин #наблюдатели #россия #выборы #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Валюта, бизнес и авто: Игорь Смешко показал свои доходы

КИУ считает, то ЦИК не должна регистрировать наблюдателями российских граждан

Сам себе президент. Как Порошенко идет на выборы и почему ищет поддержки Вакарчука - "Украинская правда"

Садовый напомнил Вакарчуку о своем предложении "объединить усилия на парламентских выборах"

Аваков надеется, что Рада сможет до выборов ужесточит ответственность за нарушения избирательного законодательства

Аваков на коллегии МВД: выдача на имя находящегося за границей гражданина избирательного бюллетеня – это тюрьма сразу

Избирательная кампания будет сложной, учитывая все внутренние и внешние факторы - Князев

Кравчук: Если бы украинский президент имел такие полномочия, как немецкий, я бы проголосовал за Зеленского

Князев: За 26 дней избирательной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о связанных с ней преступлениях, открыла 8 производств

Аваков требует от правоохранителей не допустить политической коррупции кандидатами в президенты при финансировании избирательных кампаний

ПОСЛЕДНЕЕ

Бойко: Люди должны нормально жить, а не выживать вопреки действиям нынешней власти

Владимир Зеленский объявил конкурс на лучший фейк про него

Вилкул требует от Кабмина разъяснить сложившуюся ситуацию с получением субсидий и пенсий украинцами

Вакарчук заявил, что не будет идти в президенты Украины в 2019г

Руслан Кошулинский: "Нельзя отдавать врагу душу, оружие и власть"

Партия "Воля" выдвинула нардепа Деревянко в президенты

Мининформполитики Украины и Facebook обсудили противодействие вмешательству в избирательные процессы

Вилкул: Моя задача - создать одни из лучших в мире условий для инвестирования в отечественную экономику

Более 80 общественных организаций и 16 иностранных наблюдателей уже получили разрешение быть наблюдателями на выборах - ЦИК

Бойко: Фальсификации на выборах могут привести к расколу страны

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА