Выборы2019

Выборы

13:40 28.01.2019

КИУ считает, то ЦИК не должна регистрировать наблюдателями российских граждан

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КИУ считает, то ЦИК не должна регистрировать наблюдателями российских граждан

Общественная организация "Комитет избирателей Украины" призывает Центральную избирательную комиссию Украины не регистрировать наблюдателями на выборах граждан с российскими паспортами.

"Существует реальная угроза, что в составе международных миссий наблюдения могут принимать участие лица, которые могут своими действиями и заявлениями попробовать дискредитировать избирательный процесс в Украине. Такая практика неоднократно применялась во время предыдущих кампаний наблюдения, в частности, со стороны так называемой "миссии наблюдения СНГ", - сообщается на странице КИУ в соцсети Facebook со ссылкой на выступление ее главы Алексея Кошеля на "Шотландско-украинском круглом столе по вопросам выборов и противодействия российской дезинформации".

В КИУ считают, что такие наблюдатели в основном сосредоточены не на мониторинге избирательного процесса, а на распространении ложной информации.

Кроме того, в "Комитете избирателей Украины" отмечают, что не стоит выдавать удостоверения международных наблюдателей лицам, которые ранее были замечены в попытках дискредитации выборов и попытках распространения ложной информации во время выборов в других странах мира.

Теги: #наблюдатели #цик #россия #киу #выборы
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