Сам себе президент. Как Порошенко идет на выборы и почему ищет поддержки Вакарчука - "Украинская правда"

(Подается на языке оригинала)

Петра Порошенка спіткали відразу дві невтішні новини. Перша – Павло Зібров підтримав його конкурентку, друга – у Палаці спорту кандидатом у президенти його вже не висунуть.

Якщо серйозно, то ще з грудня команда Петра Олексійовича обирала місце для урочистої заяви президента про бажання вдруге піти на вибори. Варіантів було два: Палац спорту або Міжнародний виставковий центр. Оскільки минулого тижня Юлія Тимошенко провела у Палаці з'їзд партії "Батьківщина", перший варіант відпав сам собою.

Вже у вівторок, 29 січня в МВЦ президент Петро Порошенко заявить, що прагне залишити собі кабінет на Банковій на наступні п'ять років.

"Українська правда" з'ясовувала, як Порошенко висуватиметься у президенти, та як в адміністрації президента готуються до виборів.

Петро Олексійович спеціально відтягував момент для оголошення своїх амбіцій.

По-перше, він чекав, аби всі конкуренти першими відкрили карти своїх передвиборчих кампаній.

По-друге, технологи Банкової вважають, що Порошенко мав від'їздити "томос-тур" не як кандидат у президенти, а як чинний президент України, який нібито ні з ким не конкурує і якому вдалося "досягти історичної справедливості щодо усунення Москви від церковного впливу".

По-третє, як переконують учасники виборчих нарад Порошенка, з технологічної точки зору краще висуватися під кінець реєстрації кандидатів. Мовляв, сам факт балотування завжди додає хоч мінімальної прихильності до кандидата. А її краще отримати пізніше, щоб не розтратити на довгій дистанції.

На відміну від конкурентів, у Міжнародному виставковому центрі Петро Олексійович не буде проводити з'їзд БПП "Солідарність" чи якесь інше партійне зібрання. Ще півроку тому Порошенко вирішив, що піде на вибори самовисуванцем. Його рішення продиктоване низькою довірою до БПП з боку виборців, в тому числі через регулярні скандали, у яких фігурували навіть найближчі соратники президента.

"У Петра вистачає свого антирейтингу, щоб ще брати на себе антирейтинг партії", – пояснює УП один з членів виборчих нарад на Банковій.

Замість різних партійних діячів підтримати Порошенка прийдуть не майбутні члени лічильних чи мандатних комісій, а депутати-мажоритарники, які агітуватимуть за президента на своїх округах, міністри, що зайшли в уряд по квоті БПП, і як вишенька на торті – на захід, за попереднім планом, мають приїхати прем'єр Володимир Гройсман та мер Києва Віталій Кличко.

За сценарієм АП, два високопоставлені гості мають виступити з промовою на його підтримку.

Такий склад гостей є демонстрацією "єдиної команди влади".

"Ще не так давно Гройсман пробував навести мости з Тимошенко. Але до нього дійшли чутки, що Юля паралельно пообіцяла прем'єрство Яценюку. Правда це чи ні – невідомо. Але Володя образився, тож тепер міцно з нами", – розкриває одну з версій потепління між Гройсманом і Порошенком джерело в оточенні президента.

"Віталік Кличко не дуже хотів виступати. Він пару разів намагався зіскочити, але слава Богу, вдалося його вмовити", – додає співрозмовник.

На жаль, це вся інформація про висунення Порошенка, якою були готові ділитися наші джерела.

Проблема в тому, що стратег кампанії президента Ігор Гринів не встигав завчасно підготувати сценарій заходу.

На п'ятницю ще не був навіть затверджений кінцевий варіант нового передвиборчого гасла Порошенка.

"Ви не уявляєте, з яких коліс ми тут працюємо. Ігор, звісно, сильний технолог, але, коли починає креативити, залазить у якісь абсолютно ідіотські дрібниці. Ми йому кажемо: Ігор, це взагалі не твоя проблема, дай сценарій! Так купа часу викидається на якусь дурню", – скаржиться високопоставлене джерело, причетне до кампанії Порошенка.

Попри робочі заминки, вже в лютому Петро Олексійович збирається у всеукраїнський агітаційний тур. Його розкладу наразі так само немає.

Як Порошенку роблять вибори

Підготовку Порошенка до виборів умовно можна розділити на дві великі частини.

Перша – це виборчий штаб Порошенка, який повноцінно працює з початку грудня.

УП раніше писала, що керує штабом перший заступник глави АП Віталій Ковальчук. Штаб відповідає виключно за організаційні питання кампанії.

Регіональними штабами неформально керуватимуть голови обласних державних адміністрацій, але виборами в основному займаються їхні перші заступники.

У Києві керівником штабу планують призначити депутата БПП з групи "Удар" Дмитра Білоцерківця. Хоч насправді, за даними УП, виборчі проблеми у столиці вирішуватиме скандальний бізнесмен, екс-депутат "Партії регіонів" Вадим Столар, якого називають "тіньовим мером". Якраз нещодавно журналісти програми "Схеми" зафіксували, як бізнесмен таємно заїжджає у двір адміністрації президента.

Інша частина, яка відповідає за підготовку, – це ситуативна кімната Порошенка. Її можна назвати по-іншому - наприклад, креативна нарада, де обговорюють технологічні ідеї, напрацьовують тактику та корегують стратегію кампанії.

Склад цієї кімнати невеликий, туди входять лише семеро людей: президент, керівник штабу Віталій Ковальчук, стратег Ігор Гринів, міністр інформаційної політики Юрій Стець, прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко, спічрайтер Олег Медведєв, а також директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко.

Через стан здоров'я на цих виборах Стець працює у статусі радника, хоч у 2014-му курував весь медіа-напрямок президентських перегонів. Тепер замість нього медійним образом Порошенка повністю займається Медведєв, який паралельно пише тексти виступів Петра Олексійовича.

Але набагато цікавіше інше – до виборів зовсім не залучений голова АП Ігор Райнін, хоч на початку літа його ще запрошували на виборчі наради. Сьогодні він займається лише питаннями роботи адміністрації.

Наприкінці минулого року в кулуарах ширилася інформація, що Райнін навіть у відставку зібрався, але сам глава АП в розмові з УП заперечував ці розмови.

"Президент відсунув Райніна, тому що Ігор – це класичний чиновник. Він чудово робить те, що йому кажуть. Але вибори – це не про лінійне бачення ситуації, це дуже творча робота, яка змушує багато думати і постійно корегувати плани", – розповідає УП на умовах анонімності один з працівників АП.

Після висунення Порошенка на другий термін перед його командою стоїть стратегічно важливе завдання: переконати виборців, що у другому турі мають зустрітися головний представник влади та найсильніший кандидат від опозиції, тобто Юлія Тимошенко.

В оточенні президента Тимошенко вважають набагато зручнішим супротивником для другого туру, ніж Анатолія Гриценка чи Володимира Зеленського – мовляв, Вона "набагато передбачуваніша".

Найближчі два місяці ситуативна кімната разом зі штабом інтенсивно працюватимуть на отримання прихильності людей, які не визначилися, за кого голосувати, але не хочуть підтримувати ані Тимошенко, ані Гриценка, ані Зеленського, ані когось ще з конкурентів.

Іншими словами, команда Порошенка продовжує грати у гру безальтернативності чинного президента: мовляв, "краще вже цей, ніж ті інші".

Водночас президенту рекомендують поки що утриматися від прямої й агресивної критики у бік конкурентів і не залазити на електоральні поля інших кандидатів.

"Нам треба зосередитися на тому, що наше, і тому, що може бути нашим. Але в першому турі ми не можемо забирати виборців Тимошенко чи Зеленського. Як тільки ми туди попремося – їхніх не візьмемо і своїх по дорозі втратимо", – коментує технологічні нюанси один з учасників нарад в АП.

У рукаві Петра Олексійовича є ще щонайменше один прихований джокер.

На початку січня народний депутат Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі повідомляв, що Порошенко намагається схилити Святослава Вакарчука підтримати його на президентських виборах. Якщо раптом таке станеться, шанси на перемогу чинного президента збільшаться в рази.

Взамін Порошенко начебто пообіцяв музиканту домогтися ухвалення Радою закону про парламентські вибори за відкритими списками та запустити антикорупційний суд ще до виборів. До речі, про швидкий запуск суду Порошенко вже публічно заявив у Давосі. Такі реформи важливі для лідера "Океану Ельзи" через його особисте бачення розвитку країни. І, звісно, ці плюси музикант може використати на парламентських виборах, якщо наважиться якимось чином взяти у них участь.

За даними УП, Вакарчук був в АП в 20-х числах грудня. Деталі зустрічі музиканта з президентом не відомі. Проте в його прес-службі назвали інформацію про можливу підтримку Вакарчуком Порошенка "плітками" та такою, що не відповідає дійсності.

Але так само на Вакарчука чекають і в іншому таборі – Анатолій Гриценко теж дуже хоче, щоб музикант допоміг йому потрапити до другого туру своєю публічною підтримкою.

Наразі лідер "ОЕ" нікому нічого не обіцяв і ретельно зважує всі "за" та "проти", а також свою роль як на виборах президента, так і у парламентській кампанії. В понеділок він нарешті прояснив ситуацію: на вибори президента не йде:

"Я неодноразово заявляв, влада як така, президентський пост як такий – мені не цікаві. Мене цікавлять справжні зміни в країні. І щоб розставити всі крапки над "і", зняти всі питання, офіційно заявляю: я, Святослав Вакарчук, не братиму участь в президентських виборах 2019 року".

Однак Вакарчук не враховує комунікаційний ризик: сам лише факт розмов про те, що музикант може віддати перевагу Порошенку, на Банковій використають на повну.

Хто-хто, а Петро Олексійович точно вміє перетягувати сумнівні перемоги на свій бік.

Прикриватися довірою до інших людей значно легше, ніж повертати втрачену довіру до себе. Особливо, коли живеш за принципом "не бути, а здаватися".