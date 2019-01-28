Аваков надеется, что Рада сможет до выборов ужесточит ответственность за нарушения избирательного законодательства

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассчитывает, что Верховная Рада примет закон об усилении ответственности за нарушения избирательного законодательства.

"Работа над этим законопроектом продолжалась почти два года... Основными новеллами этого закона являются необратимость наказания за преступления против избирательных прав граждан и декриминализация отдельных мелких нарушений, которые не влияют на общий исход избирательного процесса, также законопроект предусматривает усиление возможности противодействия подкупа избирателей и фальсификации результатов голосования", - напомнил А.Аваков в понедельник в Киеве в ходе годовой итоговой коллегии МВД Украины.

В этом контексте министр выразил надежду, что "в начале избирательной кампании парламентарии смогут рассмотреть этот законопроект и принять в целом".

Как сообщалось, в апреле 2018 года Кабинет министров Украины подал в парламент в законопроект №8270 о внесении изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Данный законопроект предусматривает, что приоритет будет предоставляться тем правонарушениям, которые влияют на результаты выборов. В то же время, будут декриминализированы некоторые нарушения, которые не могут повлиять на результаты выборов.

Документ предлагает освободить от ответственности тех нарушителей, которые сообщат о фактах нарушения избирательного законодательства.

Среди прочего, проект закона предлагает ввести санкцию в виде лишения свободы до 2-х лет за незаконный вброс бюллетеней, за нарушение тайны голосования членом избирательной комиссии, кандидатом или наблюдателем, за получение избирателем неправомерной выгоды за активное или пассивное влияние на результаты выборов.

Также до 6 лет лишения свободы предлагается усилить санкцию за предложение избирателю неправомерной выгоды (сейчас до 3-х лет). К такой выгоде предлагается включить также спиртные напитки и продукты питания.

Кроме того, правоохранители получат возможность осуществлять негласные следственные действия для сбора доказательств для привлечения к ответственности лиц за нарушения избирательного законодательства.

Также впервые вводится ответственность за подкуп кандидата.